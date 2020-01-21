На 100 тыс. евро оштрафовали Дворцевого в России за поздний выпуск фильма «Айка»

Алматы. 21 января. КазТАГ – На 100 тыс. евро оштрафовал Российский фонд кино режиссера Сергея Дворцевого за поздний выпуск фильма «Айка», сообщает France 24.

«Российский фонд кино потребовал от режиссера заплатить 100 тыс. евро штрафа за то, что он выпустил фильм на четыре года позже запланированного срока», — говорится в сообщении.

«Айка» – малобюджетная драма Дворцевого о женщине из Центральной Азии, которую сыграла актриса из Казахстана Самал Еслямова. В фильме главная героиня борется за выживание в Москве. Еслямова получила приз в Каннах в 2018 году за лучшую женскую роль за эту роль.

«Ее победа на Каннском международном кинофестивале в июне 2018 года стала триумфом для Казахстана, откуда родом и Еслямова, и Дворцевой», — отмечается в публикации.

Сергей Дворцевой родился и вырос в Шымкенте, снял документальные фильмы «Трасса», «В темноте» и игровой фильм «Тюльпан», который получил главный приз в конкурсной программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, а также девять гран-при международных кинофестивалей по всему миру.