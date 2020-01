США, по-видимому, желают приведения ситуации в регионе к стабилизации посредством контролируемого хаоса. При этом вопрос о том, контролируют ли сами США хаос или, наоборот, хаос контролирует США, - это еще одна тема для дискуссии

Газета Express Tribune опубликовала статью пакистанского дипломата и политика Инама Уль-Хака, в прошлом являвшегося послом своей страны в Китае и Турции, под названием «Almost at war with Iran: is there a grand US strategy?» — «Почти в состоянии войны с Ираном: имеется ли у американцев глобальная стратегия?».

В ней говорится так: «В документе под названием «Стратегия национальной безопасности» (СНБ) от 2017 года, подписанном президентом Трампом, указаны четыре основные задачи СНБ, а именно: защита американского народа, родины и образа жизни; способствование американскому процветанию; сохранение мира посредством демонстрации силы; и продвижение американского влияния.

В ближневосточном контексте СНБ фокусируется, среди прочего, на деятельности иранской стороны по расширению своей экспансии и своего влияния посредством использования партнеров и марионеток; на исходящей от Ирана военной угрозе, в особенности на его разведывательных возможностях, баллистических ракетах и кибер-потенциале; а также на стремлении Ирана получить доступ к ядерным технологиям.

В качестве ответной меры США обязуются укреплять региональные альянсы и партнерские отношения, поддерживая реформы, сохраняя необходимое военное присутствие, расширяя возможности союзников в плане борьбы с терроризмом и повстанчеством и создания эффективной противоракетной обороны. В вышеназванном документе однозначно указывается необходимость «осуществления работы с партнерами по нейтрализации злонамеренной деятельности Ирана в регионе».

Эта теоретическая основа выглядит впечатляющей. Однако, по мнению сегодняшних критиков, у Америки нет настоящей глобальной стратегии. У нее в распоряжении имеется только набор доктрин, оперативных стратегий, тактик и реликтов времен «холодной войны», несовместимых с американскими национальными целями, державным могуществом, военной мощью и меняющейся природой глобальных угроз и возможностей.

Первая и Вторая войны в Персидском заливе, самая продолжительная (в истории США) и бесцельная война в Афганистане и проблематичное присутствие на Ближнем Востоке наглядно свидетельствуют об отсутствии (у американцев) глобальной стратегии.

Нынешние действия американцев на Ближнем Востоке не только несовместимы с вышеуказанным стратегическим форматом, но и нарушают принципы их собственной «Стратегии национальной безопасности».

Обнаруживаются такие привходящие задачи и подразумеваемые цели, как защита и обеспечение безопасности поставок доступной по ценам нефти; виртуальная защита Израиля и его интересов любой ценой; и т.д. И они порождают путаницу.

США сделались нерешительной, неуверенной в себе и раздраженной державой при президенте Трампе. Имеют место значительные разногласия между Госдепартаментом, министерством обороны, ЦРУ, Конгрессом и Капитолийским холмом.

США, по-видимому, желают приведения ситуации в регионе к стабилизации посредством контролируемого хаоса. При этом вопрос о том, контролируют ли сами США хаос или, наоборот, хаос контролирует США, — это еще одна тема для дискуссии».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Американская «Стратегия национальной безопасности» была принята в декабре 2017 года, то есть немногим более двух лет назад. При ее официальной презентации, состоявшейся в вашингтонском Центре международной торговли, президент США Дональд Трамп сказал так: «Этот документ разрабатывался по моему поручению в течение более года. Он одобрен всем моим кабинетом. Наша новая стратегия основывается на принципиальном реализме, руководствуется нашими жизненно важными национальными интересами и коренится в наших вечных ценностях… Наша стратегия продвигает четыре жизненно важные области национальных интересов. Во-первых, мы должны защищать американский народ, территорию США и наш замечательный американский образ жизни. Вторым столпом нашей стратегии является содействие американскому процветанию. Впервые американская стратегия признаёт, что экономическая безопасность является национальной безопасностью. Третий важнейший компонент нашей стратегии заключается в сохранении мира с помощью силы. И, наконец, в-четвертых, наша стратегия заключается в расширении американского влияния в мире, но это начинается с наращивания нашего богатства и мощи внутри страны».

Пакистанский дипломат и политик Инам Уль-Хак и другие критики американской СНБ, выходит, оспаривают вывод хозяина Белого дома о том, что она «основывается на принципиальном реализме».

