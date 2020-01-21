Алматы. 21 января. КазТАГ — Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на границе Казахстана и Китая, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 21 января в 12 час. 31 мин. 36 сек. Алматинского времени (21 января в 06 час. 31 мин. 36 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 305 км на юго-восток от Алматы на границе Китая и Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9. Магнитуда MPV 4,1», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, координаты эпицентра 42.86° с.ш. 80.62° в.д., глубина 25 км.

Отмечается, что сведений об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Напомним, за последние четверо суток произошло три землетрясения: первое 17 января на территории Китая магнитудой 5,7 (в Алматы ощутимость составила два балла), второе 19 января – тоже на территории Китая магнитудой 4 (сведений об ощутимости нет), третье 20 января – в 442 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана магнитудой 3,8, эпицентр которого располагался в Алакольском районе Алматинской области на глубине 10 км.