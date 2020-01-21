Попросившим политубежище казахам из Китая вынесли приговор в ВКО

Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Попросившим политическое убежище казахам из Китая Кастеру Мусаканулы и Мурагеру Алимулы вынесли приговор в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.

«Суд приговорил каждого из них к одному году лишения свободы, но посчитал каждый день как за два и в итоге они проведут в колонии по пять месяцев и 25 дней», — рассказал во вторник собравшимся у здания суда в Зайсане один из присутствовавших при оглашении приговора в зале суда.

Он уточнил, что не осужденные не будут депортированы из Казахстана.

Рассказ был встречен аплодисментами собравшихся поддержать двоих этнических казахов из КНР.

Кастер Мусаканулы и Мурагер Алимулы – этнические казахи, граждане Китая, которые незаконно пересекли границу 1 октября 2019 года. По их словам, они бежали из-за преследований китайскими властями этнических меньшинств. 10 октября мужчины добрались до Алматы, чтобы сдаться властям, рассказать свои истории и попросить политического убежища у Казахстана. Позже оба были взяты под стражу.

5 декабря пресс-служба КНБ РК выложила в сеть интервью заместителя председателя КНБ РК – директора пограничной службы (ПС) КНБ РК Дархана Дильманова, в котором он комментирует ситуацию с указанными казахами. В интервью он сказал, что «по окончанию судебных, а также всех уголовных ответственностей» данных граждан будут передавать в КНР.

6 января в Зайсане ВКО начался суд над Мусаканулы и Алимулы. Их привлекли к ответственности по статье об «умышленном незаконном пересечении государственной границы». Суд проходил на фоне массовых выступлений выражающих поддержку двоим этническим казахам.

Конвенция ООН о статусе беженцев – конвенция, принятая 28 июля 1951 года в Женеве конференцией полномочных представителей, созванной в соответствии с резолюцией 429 (V) Генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 1950 года. Конвенция дает определения понятия «беженец» и устанавливает общие основания, на которых предоставляется статус беженца. Конвенция допускает высылку беженца в интересах государственной безопасности, но запрещает их возвращение в государство, из которого они бежали, опасаясь преследования.

Казахстан присоединился к Конвенции в 1998 году.