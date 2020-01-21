Торжества в честь 175-летия Абая официально стартовали в Казахстане

Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Торжества в честь 175-летия Абая Кунанбайулы официально стартовали в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Первый президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев приняли участие в церемонии открытия торжеств, посвященных 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы. Таким образом, Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев дали официальный старт юбилейным мероприятиям, которые в течение года будут проходить во всех регионах нашей страны и за рубежом», — говорится в сообщении во вторник.

Праздничный концерт под названием «Қазақ халқы — Абайдың халқы» состоялся в Государственном театре оперы и балета «Астана Опера».

«В концертной программе было отображено все музыкальное наследие Абая. Его произведения исполнили народные артисты СССР и Казахстана Асанали Ашимов, Алибек Днишев и Роза Рымбаева, известные деятели культуры Майра Мухамедкызы, Айман Мусаходжаева, Берик Айтжанов, лауреаты международных и республиканских конкурсов, молодые таланты», — сообщили в Акорде.

Напомним, 16 января вице-министр культуры и спорта Казахстана Нургиса Дауешов сообщил, что на все мероприятия в рамках празднования 175-летия Абая по линии МКС РК планируется потратить из бюджета около Т3 млрд.