Алматы. 21 января. КазТАГ – Правительство России начало работу в новом составе, сообщает пресс-служба российского кабмина.

Согласно подписанным указам, представленным на сайте кабинета министров РФ, правительство России сформировано в следующем составе:

Премьер-министр — Михаил Мишустин

Первый вице-премьер — Андрей Белоусов

Вице-премьер — Дмитрий Григоренко

Вице-премьер — Юрий Трутнев

Вице-премьер — Виктория Абрамченко

Вице-премьер — Юрий Борисов

Вице-премьер — Татьяна Голикова

Вице-премьер — Алексей Аверчук

Вице-премьер — Марат Хуснуллин

Вице-премьер — Дмитрий Чернышенко

Министр финансов — Антон Силуанов

Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев

Министр обороны — Сергей Шойгу

Министр иностранных дел — Сергей Лавров

Министр культуры — Ольга Любимова

Министр спорта — Олег Матыцин

Министр просвещения — Сергей Кравцов

Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров

Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков

Министр энергетики — Александр Новак

Министр экономического развития — Максим Решетников

Министр здравоохранения — Михаил Мурашко

Министр транспорта — Евгений Дитрих

Министр труда и соцзащиты — Антон Котятков

Министр по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий — Евгений Зиничев

Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин

Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев

Министр юстиции — Константин Чуйченко

Министр по делам Дальнего Востока — Александр Козлов

Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев

Напомним, 15 января правительство премьер-министра России Дмитрия Медведева ушло в отставку на фоне оглашенных президентом РФ Владимиром Путиным предложений об изменении Конституции. В тот же день российский лидер предложил кандидатуру на пост главы кабмина Мишустина, который с апреля 2010 года возглавлял Федеральную налоговую службу РФ.