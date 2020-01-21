Алматы. 21 января. КазТАГ – Правительство России начало работу в новом составе, сообщает пресс-служба российского кабмина.
Согласно подписанным указам, представленным на сайте кабинета министров РФ, правительство России сформировано в следующем составе:
Премьер-министр — Михаил Мишустин
Первый вице-премьер — Андрей Белоусов
Вице-премьер — Дмитрий Григоренко
Вице-премьер — Юрий Трутнев
Вице-премьер — Виктория Абрамченко
Вице-премьер — Юрий Борисов
Вице-премьер — Татьяна Голикова
Вице-премьер — Алексей Аверчук
Вице-премьер — Марат Хуснуллин
Вице-премьер — Дмитрий Чернышенко
Министр финансов — Антон Силуанов
Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев
Министр обороны — Сергей Шойгу
Министр иностранных дел — Сергей Лавров
Министр культуры — Ольга Любимова
Министр спорта — Олег Матыцин
Министр просвещения — Сергей Кравцов
Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров
Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков
Министр энергетики — Александр Новак
Министр экономического развития — Максим Решетников
Министр здравоохранения — Михаил Мурашко
Министр транспорта — Евгений Дитрих
Министр труда и соцзащиты — Антон Котятков
Министр по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий — Евгений Зиничев
Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин
Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев
Министр юстиции — Константин Чуйченко
Министр по делам Дальнего Востока — Александр Козлов
Министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев
Напомним, 15 января правительство премьер-министра России Дмитрия Медведева ушло в отставку на фоне оглашенных президентом РФ Владимиром Путиным предложений об изменении Конституции. В тот же день российский лидер предложил кандидатуру на пост главы кабмина Мишустина, который с апреля 2010 года возглавлял Федеральную налоговую службу РФ.