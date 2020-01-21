Получивший тяжелое ранение гендиректор «Казахмыса» успешно прооперирован в Жезказгане

Караганда. 21 января. КазТАГ – Получивший тяжелое ранение генеральный директор горно-обогатительного комплекса ТОО «Корпорация Казахмыс» Амангельды Минигулов успешно прооперирован в Жезказгане, передает КазТАГ.

«Минигулов был успешно прооперирован», — сообщили во вторник корреспонденту агентства в управлении здравоохранения Карагандинской области.

Ранее МИА КазТАГ сообщало, что 21 января в районе 17.50 между Минигуловым и председателем профсоюзной организации «Кәсіп қорған» Тогызбаем Тажбеновым в кабинете главы корпорации произошел конфликт, в результате которого Минигулов, а также директор корпорации по развитию Сабыржан Мембаев получили ножевые ранения. Как стало известно агентству, оба пострадавших госпитализированы в медицинский центр Жезказгана. Позже КазТАГ выяснил, что Минигулов жив и ему делают операцию в реанимации медцентра.