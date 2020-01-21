Торговлю бумагами Apple, Facebook и Microsoft запустят до конца января – КАSЕ

Алматы. 21 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Торговлю бумагами Apple, Facebook и Microsoft запустят до конца января 2020 года, сообщила председатель правления Казахстанской фондовой биржи (КАSЕ) Алина Алдамберген.

«До конца января текущего года компания Freedom Finance – спонсор размещения – должна запустить торговлю этими бумагами», — сказала Алдамберген в кулуарах пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос корреспондента МИА КазТАГ о начале полноценной торговли бумагами Apple, Facebook, Microsoft и других мировых топ-компаний на КАSЕ.

По ее словам, «Freedom Finance прежде всего будет предлагать их своим клиентам».

«Задержка по началу активной торговли этими бумагами связана, прежде всего, с процессами, которые происходят внутри компании. Определенные задержки были связаны и с КАSЕ, потому что им пришлось подключаться к новой торговой системе», — отметила председатель правления КАSЕ.

Также она рассказала о стратегии биржи на узбекском рынке.

«В Узбекистане три биржи – товарно-сырьевая, валютная и фондовая (Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа, УзРТСБ; Республиканская фондовая биржа «Тошкент», UZSE; Узбекская республиканская валютная биржа, УзРВБ – КазТАГ). Мы, как биржа, не планируем расширяться и работать в других странах, для нас больший интерес представляет работа по привлечения инвесторов и эмитентов, в том числе и из этой страны», — заключила Алдамберген.