Перечень плательщиков КПН в республиканский бюджет будут утверждать раз в три года в РК

Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Перечень плательщиков корпоративного подоходного налога (КПН) в республиканский бюджет будут утверждать раз в три года в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики.

«В республиканский бюджет будут зачисляться только поступления КПН от субъектов крупного предпринимательства. Перечень предприятий будет утверждаться совместным приказом министерства национальной экономики и министерства финансов каждые три года», — сообщил во вторник вице-министр нацэкономики Ермек Алпысов.

Он напомнил, что поступления по КПН ранее в полном объеме поступали в республиканский бюджет.

«Теперь, с принятием закона, с 1 января 2020 года поступления по КПН от малого и среднего бизнеса (МСБ) будут зачисляться в местный бюджет. Это около 100 тыс. предпринимателей, которые будут платить в местный бюджет», — сказал замглавы МНЭ.

По его словам, министерство финансов открыло дополнительный код бюджетной классификации для зачисления КПН от МСБ в местные бюджеты. Часть поступлений будет распределяться из областного в районный бюджет по решению областного маслихата.

«Утвержденный перечень на предстоящие три года размещен на сайте министерства национальной экономики. В настоящее время в списке – 1796 предприятий», — уточнил Алпысов.

В МНЭ ожидают, что данные меры усилят развитие МСБ в регионах.

«Согласно прогнозам МНЭ, в региональные бюджеты в этом году поступят около Т386 млрд», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 28 декабря 2019 главой президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно- территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления, межбюджетных отношений, кредитования и образования». Данным документом внесены поправки в Земельный, Бюджетный, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и 25 законов.

20 января МИА КазТАГ сообщало, что субъекты микро- или малого предпринимательства, применяющие специальные налоговые режимы, в том числе плательщики единого земельного налога, освобождены от уплаты корпоративного, индивидуального подоходного налога (кроме удерживаемого у источника выплаты), социального налога и единого земельного налога на три года. По расчетам МНЭ, освобождение от налогов на доход распространится на 1,2 млн. субъектов микро и малого предпринимательства. Ожидается, что это позволит бизнесу за три года сэкономить более Т380 млрд, направить высвобождавшиеся средства на развитие своей деятельности.