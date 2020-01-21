Компания-разработчик системы «Сергек»: Китайцев у нас нет

Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Китайцы не работают в ТОО «Көркем Телеком», сообщила пресс-секретарь компании-разработчика системы общественной и дорожной безопасности «Сергек» Асель Мыржакыпова.

«Китайцев у нас нет», — сообщила во вторник Мыржакыпова корреспонденту агентства, отвечая на вопрос, работают ли в «Сергеке» китайцы.

Она заверила, что компания – полностью казахстанская.

«Компания-разработчик системы общественной и дорожной безопасности «Сергек» – это ТОО «Көркем Телеком». Компания основана в 2011 году и зарегистрирована на территории Казахстана, согласно законодательству РК оплачивает налоги. На сегодняшний день в компании и ее региональных филиалах работает более 200 человек. Коллектив компании состоит из различных национальностей – представителей суверенного Казахстана. Мы принимаем на работу сотрудников, соответствующих требованиям, независимо от пола, расы или вероисповедания», — заявили в компании.

Также в пресс-службе подчеркнули, что основатели и учредители компании – граждане Казахстана.

В компании заверили, что выступают за IT-суверенитет и против любого иностранного участия в решениях, касающихся безопасности граждан.

21 января в интернете распространилась видеозапись, на которой мужчина обвиняет компанию «Сергек» в шпионаже и говорит, что в компании работают одни китайцы.

«Видите, что сделала наша власть в очередной раз. У меня было два вопроса. Компания «Сергек» – вы послушайте, люди – компания «Сергек» – один из 28 компаний, выдворенных с территории США за шпионаж. Сервер компании «Сергек» находится в Астане, где ни одного казахи и ни одного русского, чисто китайцы. Они работают чисто на китайское правительство. Я не хочу, чтоб мной интересовалось китайское правительство. Я живу в своей стране. Понятно? Я запрещаю снимать меня на эти «Сергеки». Выходит, наша страна работает на китайское правительство? Лучше эти деньги на социальные нужды потратить», — утверждает мужчина на видеозаписи.

В пресс-службе акимата Нур-Султана сообщили, что действие происходит в Алматы. Пресс-службы акимата и департамента полиции Алматы направила корреспондента в компанию-разработчик системы «Сергек». Пресс-служба МВД РК направила вопрос агентства руководству и добавила, что за «Сергек» отвечает акимат. В пресс-службе МИИР сообщили, что систему «Сергек» курирует МВД РК.