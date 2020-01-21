Водители автомобилей с иностранными номерами легко нарушают ПДД – МВД Казахстана

Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Водители автомобилей с иностранными номерами легко нарушают правила дорожного движения (ПДД), считает первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев.

«В 2018 году было зафиксировано камерами наблюдения, без участия человека, 27 тыс. правонарушений, совершенных водителями автомобилей с иностранными номерами, в 2019 – уже 93 тыс. О чем это говорит? По ощущениям, водители этих автомобилей считают, что их нет в базе и они могут легко допускать нарушения ПДД. В этом заключается опасность вседозволенности на дорогах», — сказал Кожаев на пресс-конференции во вторник.

Вместе с этим, он отметил, что ввиду отсутствия четких данных о количестве ввезенных в Казахстан автомобилей с кыргызскими и армянскими номерами сейчас невозможно сопоставить соотношение нарушений ПДД, совершенных водителями авто с иностранными номерами, с общим количеством нарушений.

«Ввиду того, что наши граждане не торопятся узаконить эти автомобили, мы стали искать альтернативные пути, как правонарушения выявлять. Мы провели интеграцию своих баз данных с базами данных по страхованию автомобилей Национального банка РК. Теперь в случае установления правонарушения, если камерой зафиксирован номер этой машины, мы через базу страховщиков находим человека, который эксплуатирует эту машину», — добавил Кожаев.

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – почти каждый день в крупных городах страны проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.