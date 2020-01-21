«Жесточайшего контроля» за ввозимыми в РК авто потребовал глава ассоциации «Общая дорога»

Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. «Жесточайшего контроля» за ввозимыми в Казахстан подержанными автомобилями потребовал президент ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога» Арсен Шакуов, передает корреспондент агентства.

«Ввозимые из-за рубежа подержанные автомобили, на мой взгляд, требуют жесточайшего контроля. Особенное беспокойство у меня как у человека, который давно и глубоко следит за темой, вызывает именно Армения, о которой в последнее время так много говорят. Как вы знаете, Армения вступила в ЕАЭС в 2014 году. Ей был предоставлен переходный период для того, чтобы экономика могла адаптироваться к изменениям. Одна из особенностей переходного периода – сниженные по сравнению с другими странами-участницами пошлины на ввоз автомобилей», — заявил Шакуов на брифинге в СЦК в Нур-Султане во вторник.

Он привел данные управления Араратской таможни Армении, что число импортированных в 2018 году в Армению автомобилей превысило показатели 2016 и 2017 годов вместе взятых.

«Из 67 тыс. импортированных (Арменией – КазТАГ) в 2018 году автомобилей, 59 тыс. – это машины стоимостью до $5 тыс. А в этой ценовой категории, в свою очередь, лидируют покупки стоимостью $1 тыс. – $1,5 тыс. Были и абсурдные случаи с инвойсами в $15, $150, $160», — сказал Шакуов.

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – почти каждый день в крупных городах страны проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.