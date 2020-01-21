ЮНЕСКО заинтересовалось городищем Культобе в Туркестане

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Туркестан. 21 января. КазТАГ – Специализированное учреждение Организации объединенных наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) заинтересовалось городищем Культобе в Туркестане, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

«Международные эксперты, ученые и представители различных организаций в формате круглого стола обсудили ключевые вопросы сохранения и презентации памятников истории и культуры, расположенные в буферной зоне Мавзолея Х. А. Яссауи. Особая роль отводится научному изучению городища Культобе с консервацией и частичной реставрацией его отдельных объектов, которые в дальнейшем станут ядром будущего археологического парка. Последний призван визуализировать историю и культуру региона через призму важнейших исторических этапов», — говорится в сообщении во вторник по итогам круглого стола с участием международных экспертов в области всемирного наследия.

Отмечается, что городище исследуется Казахским научно-исследовательским институтом культуры в рамках создания археологического парка-музея под открытым небом «Городище Культобе».

«Прошедший круглый стол является уже четвертым совещанием в ходе реализации этого проекта. Ранее промежуточные результаты научных изысканий на городище Культобе обсуждались на заседаниях комитета всемирного наследия в Баку, штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и самом Туркестане», — добавили в облакимате.

Научный руководитель проекта Андрей Хазбулатов предложил вниманию экспертов результаты первого полевого сезона и планы на будущее по проекту «Городище Культобе».

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«На меня произвел впечатление объем проектных работ, проделанных всего за один год. Вскрытые культурные пласты позволяют оценить масштабы и важность Культобе, однако самое важное здесь – это регулярная оценка воздействия на наследие, а также последующая грамотная интерпретация объектов. Полагаю, тут наиболее объективным методом являются возможности 3D-визуализации», — сказала представитель Великобритании Она Вилейкис.

Директор Международного института центрально-азиатских исследований (МИЦАИ) Дмитрий Воякин отметил, что основная миссия группы международных экспертов заключается в адекватной оценке масштабных работ, ведущихся в непосредственной близости от мавзолея Х.А. Яссауи – выдающегося объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«В рамках круглого стола авторитетное международное экспертное сообщество обсудило рабочие проекты для потенциальной научной реконструкции археологических объектов городища Культобе, представленные Владимиром Артемьевым – членом исследовательской группы проекта, известным архитектором, историком архитектуры и научным сотрудником Научно-проектного института реставрации (Узбекистан)», — сказано в сообщении.

Как отмечается, так как городище Культобе является частью древнего города Ясы, особое внимание эксперты ЮНЕСКО уделили обсуждению презентации объектов, которые будут подвергнуты консервации и частичной реставрации.

«В целом, результаты научных работ и будущие планы археологического освоения городища Культобе получили положительную оценку международных экспертов. Эксперты отметили высокое качество представленных научных исследований и их потенциал. В дальнейшем результаты этого обсуждения войдут в общий экспертный отчет об оценке влияния на памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО», — заключили в акимате области.

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