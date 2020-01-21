Акима Байконырского района Нур-Султана подозревают во взятках в виде iPhone 11Pro и Т4 млн

Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Акима Байконырского района Нур-Султана Аскара Есилова подозревают во взятках в виде iPhone 11Pro и Т4 млн, сообщает «Время».

«Аким района «Байконыр» Аскар Есилов задержан в минувший понедельник сотрудниками антикоррупционной службы. Высокопоставленный чиновник подозревается в получении многомиллионной взятки от своего родственника и iPhone 11Pro 256 GB стоимостью Т550 тыс.», — говорится в сообщении во вторник.

При этом, отмечается, что акима «не взяли с поличным, как это часто бывает».

«Выяснилось, что столичные борцы с коррупцией уже не один месяц держали под негласным контролем все перемещения чиновника, заподозренного в систематическом получении взяток», — уточняет издание.

По данным газеты, «деньги и дорогие подарки» акиму передавал его родственник, некий Нуртазин.

«Еще 18 ноября прошлого года он отдал акиму района Т4 млн и новенький, совсем недавно презентованный iPhone 11 стоимостью (на данный момент) более Т0,5 млн. Эти деньги, по версии следствия, являются откатом за выигранные конкурсы. В частности, компания, связанная с Нуртазиным, получила заказ на благоустройство территории на общую сумму Т72 млн», — говорится в статье.

Также сообщается, что вина чиновника подтверждается записями телефонных разговоров Есилова и Нуртазина, а также обнаруженным при проведении обыска iPhone в доме у акима.

«При этом на гарантийном талоне в графе «Покупатель» указана фамилия «Нуртазин». Опознала Нуртазина и продавец мобильных телефонов торгового дома «Есиль», где была приобретена дорогостоящая модель. Факт сотрудничества родственника чиновника с районным акиматом подтвердили и сотрудники госоргана, допрошенные по этому делу», — сообщает издание.

Отмечается, что Есилов признан подозреваемым по статье 366 (получение взятки) УК РК, а его родственник Нуртазин подозревается по части 2 статьи 367 (дача взятки) УК РК.

Напомним, ранее КазТАГ сообщил, что аким Бостандыкского района Нур-Султана Аскар Есилов задержан и помещен в ИВС департамента полиции столицы. При этом, агентству стало известно, что материал об избрании меры пресечения в отношении акима в суд не поступал. В антикоррупционой службе Казахстана корреспонденту предложили дождаться официальной информации.

Напомним, Аскар Есилов был назначен акимом района Байконыр Нур-Султана в апреле 2019 года. Ранее он занимал должность заместителя акима района Алматы Нур-Султана (апрель 2018 года по апрель 2019 года).