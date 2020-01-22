564 административных дела в 2019 году заведено в РК на руководителей обменников

Алматы. 22 января. КазТАГ – По итогам года возбуждено 564 дела об административных нарушениях и применено 77 мер надзорного реагирования в отношении руководителей обменных пунктов, сообщает пресс-служба Национального банка (НБ) РК.

«По итогам 2019 года возбуждено 564 дел об административных нарушениях и применено 77 мер надзорного реагирования в отношении руководителей обменных пунктов. В частности, по результатам проверок (…) только за II полугодие в 178 обменных пунктах выявлено свыше 140 нарушений», — говорится в сообщении в среду.

По итогам проведенных проверок, как указывается в документе, составлен 141 протокол об административных правонарушениях, в том числе по воспрепятствованию проверке.

Главная причина появления адмдел после проверок – нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма. С ней связано, как отмечают в Нацбанке, более 80% нарушений, или 115 протоколов об административных правонарушениях: не надлежаще проверялись данные клиентов, не представлялись в комитет финансового мониторинга минфина сведения по обменным операциям в Алматы, Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Карагандинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях.

Причем во II полугодии 2019 года по сравнению с I полугодием число возбужденных адмдел увеличилось в 2,4 раза.

Вторая причина появления административных дел по обменным пунктам валюты – нарушение валютного законодательства РК, по ней оформлено 24 протокола, или 17%: по отсутствию вооруженного поста охраны, необеспечению записи и хранению информации системой видеонаблюдения в течение 30 календарных дней и другим, отсутствию информации для клиентов обменного пункта, не отражению обменных операций в журнале реестров купленной/проданной валюты, представлению недостоверной отчетности.

У одного обменного пункта на один месяц, как уточняется в документе, приостановлена лицензия в принудительном порядке.

Также по результатам проверок установлено, что отдельные организации использовали уставный капитал не для обмена валют, а как беспроцентный заем сотрудникам пункта либо родственникам.