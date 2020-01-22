Региональный социально-инновационный университет лишен лицензии в Шымкенте

Нур-Султан. 22 января. КазТАГ — Региональный социально-инновационный университет (РСИУ) лишен лицензии в Шымкенте, сообщает пресс-служба министерства образования и науки (МОН) РК.

«В Региональном социально-инновационном университете в течение 2019 года дважды была проведена проверка на предмет соблюдения законодательства РК в сфере образования. Однако вуз не выполнил предписание комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК. В связи с чем комитет обратился в суд для лишения вуза лицензии на право ведения образовательной деятельности. 9 января специализированный административный суд Шымкента удовлетворил предписание комитета к РСИУ и принял решение о лишении вуза лицензии (решение еще не вступило в законную силу)», — говорится в сообщении в среду.

В связи с этим, как отметили в ведомстве, министерством будут приняты меры по переводу студентов для продолжения обучения в другие вузы.

«С этой целью сформирована рабочая группа. Перевод осуществляется в каникулярное время. Согласно пункту 2 статьи 42 Закона РК «Об образовании», в случае лишения лицензии на занятие образовательной деятельностью или ликвидации организации образования ее учредитель (учредители) принимает меры к переводу обучающихся для продолжения обучения в другие организации образования», — подчеркнули в МОН.

Также в министерстве отметили, что до 1 февраля 2020 года МОН РК будет дополнительно сообщена информация об окончательном решении.

«В целях защиты прав и интересов студентов просим обращать внимание на качество предоставляемых образовательных услуг», — следует из сообщения.

Кроме того, в МОН перечислили выявленные по итогам внеплановой проверки нарушения.

«Ранее по итогам внеплановой проверки были выявлены грубые нарушения в образовательной деятельности университета. В частности, имеются факты зачисления абитуриентов без творческих экзаменов, без медицинской справки формы 086-У, без оригинала сертификата ЕНТ и без учета профильных предметов. Также зафиксированы факты несоблюдения расписания занятий», — резюмируется в сообщении.