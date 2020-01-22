Алматы. 22 января. КазТАГ – Алматы назван одним из самых дешевых мегаполисов мира из-за инфляции, говорится в публикации британского издания The Economist.

«Самым дешевым городом в мире из-за девальвации, приведшей к худшему экономическому и социальному кризису, признан Каракас (Венесуэла). Далее следуют Дамаск (Сирия), Ташкент (Узбекистан), Алматы (Казахстан) и Бангалор (Индия)», — говорится в публикации.

После нескольких волн девальвации Алматы вошел в рейтинг мегаполисов, которые, как отмечается в публикации, «стали дешевле из-за влияния политической и экономической нестабильности». При этом авторы проводили свое исследования, исходя из цен в долларах США.