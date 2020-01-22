«Выдавливание» мелких обменников приведет к появлению в Казахстане «серого» рынка

Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. «Выдавливание» мелких обменных пунктов приведет к появлению в Казахстане «серого» рынка, считает депутат мажилиса Меруерт Казбекова.

«Малый бизнес в данной сфере не только обеспечивает рабочие места, но и предоставляет услуги на более гибких условиях и с более выгодными курсами для клиентов, чем те же банки. Их искусственное «выдавливание» приведет к образованию серого рынка валют (например, в вечернее и ночное время), и к формированию двойного курса, так сказать, официального и рыночного, как это было до последнего времени в Узбекистане. Почему опыт соседей ничему не учит наших чиновников, неужели им нужно все ошибки повторять самим?» — говорится в депутатском запросе фракции «Ак жол» Агентству РК по регулированию и развитию финансового рынка, озвученном Казбековой на заседании мажилиса в среду.

При этом она подчеркнула, что партия «Ак жол» просит агентство вернуться к рассмотрению вопроса введения новых требований для обменных пунктов с участием представителей не только банков, но и малого и среднего бизнеса в данной сфере.