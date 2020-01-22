МВД заставляет сдавать экзамены по вождению только в областных центрах

Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Министерство внутренних дел Казахстана заставляет граждан сдавать экзамены на водительские удостоверения только в областных центрах, заявил депутат мажилиса Кенес Абсатиров.

«В связи с ликвидацией в прошлом году регистрационно-экзаменационных подразделений МВД и передачей функций по проведению экзаменов на получение водительских прав спецЦОНам жители сел, райцентров, городов районного значения вынуждены выезжать за 200-600 км в областной центр. Это происходит даже при наличии в районе автодрома. Правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных МВД, допускают сдачу практического экзамена на неавтоматизированных автодромах. Но как указывает министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в ответе на наше обращение, само же МВД не хочет исполнять им же принятый нормативный акт, ссылаясь на возможные коррупционные риски. Между тем при скоплении людей, приезжающих со всех районов в областной центр, соблазнов ускорить процедуру и условия для коррупции появляется гораздо больше», — говорится в депутатском запросе Абсатирова на имя премьер-министра Аскара Мамина, озвученном в среду.

В связи с этим депутат просит премьер-министра принять меры по созданию в районных ЦОНах мест для сдачи теоретического экзамена на знание ПДД, в районах, имеющих автодромы, обеспечить практическое принятие экзамена на вождение, а также рассмотреть возможность по передаче практического экзамена в условиях дорожного движения, что, по его мнению, гораздо эффективнее.