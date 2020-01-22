Алматы. 22 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Авиатопливо в Казахстане дороже, чем в Германии, заявляет директор по региональным отношениям Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Раймондс Грунтинс.

«Если сравнивать цены на авиатопливо в Казахстане и Германии, то в Казахстане цены выше. Вообще, в Казахстане топливо дороже, чем в других странах, и мы не понимаем, почему это так», — сказал Грунтинс на пресс-конференции в среду.

По мнению эксперта, у всех аэропортов разные системы, нет общего правила, как происходит ценообразование.

«Но важно другое – чтобы процесс этот был транспарентным, чтобы авиакомпании понимали, как образовывается цена, и чтобы стоимость была рыночная, конкурентоспособная. Важно, чтобы авиакомпании не чувствовали, что должны платить определенные суммы просто потому, что это хорошая цена для кого-то», — пояснил Грунтинс свою позицию.

Также он считает, что государство должно в некоторой мере регулировать процесс ценообразования.

«Есть ситуации, когда у авиакомпании нет никакого выбора, она платит любую цену, и этому нет логического объяснения. Но если они знают, как образовывается цена, то смогут решать по конкретной ситуации. Самое главное – чтобы был выбор, потому что только выбор повышает качество и снижает цену», — считает Грунтинс.

Надо сказать, что вопрос стоимости авиатоплива был одним из самых обсуждаемых на II круглом столе руководителей авиакомпания стран Центральной Азии, прошедшем 22 января.

«Авиакомпании выступают за эффективную конкуренцию в поставках авиатоплива в аэропортах. С этой целью предлагается внедрить правила, поощряющие эффективную конкуренцию благодаря открытому и недискриминационному доступу на рынок поставщиков авиатоплива для продажи авиакомпаниям в аэропортах. Поставщик топлива должны иметь возможность на прямые соглашения с авиакомпаниями. Аэропорты не должны взимать плату за доступ к рынку поставщикам топлива для открытия коммерческих возможностей», — говорится в пресс-релизе по итогам заседания круглого стола.