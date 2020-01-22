Алматы. 22 января КазТАГ – Владимир Радионов. Вопрос перехода авиакомпании из одной страны в другую – не вопрос IATA, считает региональный директор по безопасности полетов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Джанфранко Буоно.

«Это не вопрос IATA, это вопрос взаимоотношения авиакомпании и страны. Авиакомпании присваивается код, без которого компания не может осуществлять деятельность. Если авиакомпания хочет из одной страны перейти в другую, то для получения кода им понадобится получить сертификат эксплуатанта, что выходит за рамки полномочий IATA», — сказал Буоно на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос, может ли IATA влиять на регистрацию авиакомпании при переходе ее из одной страны в другую.

При этом он уточнил, что это в любом случае будет другая авиакомпания.

Напомним, о такой возможности заявляло руководство Bek Air. Руководитель Bek Air Нурлан Жамасултанов говорил о том, что перевозчик может уйти в Кыргызстан, если в Казахстане будет лишен лицензии.