Нур-Султан. 22 января. КазТАГ — Более 41% оралманов прибыли в Казахстан в 2019 году из Китая, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

«В 2019 году на историческую родину вернулись и получили статус оралмана 17 661 этнический казах, или 9993 семьи. Большинство оралманов прибыли из Китая – 41,5% (7326 человек), Узбекистана – 40,1% (7074), Туркменистана – 6,5% (1152), Монголии – 6,2% (1095), России – 1,8% (313), 3,9% (701) – из других стран», — говорится в сообщении в среду.

В ведомстве отметили, что наибольшее количество оралманов расселились в Алматинской (38%), Мангистауской (14%) областях, в Шымкенте (7%) и Нур-Султане (6%).

«Из общего количества прибывших оралманов лица трудоспособного возраста составляют 62,7% (11 082 человек), моложе трудоспособного – 30,7% (5420), пенсионеры – 6,6% (1159). Из числа оралманов трудоспособного возраста по уровню образования 13,6% имеют высшее образование, 25,2% – среднее специальное образование, 46,7% – общее среднее образование, 14,5% – не имеют образования», — проинформировали в МТСЗН.

В минтруда напомнили, что на 2019 год правительством РК была утверждена региональная квота приема оралманов в количестве 2031 человек, которая была распределена следующим образом: по Костанайской – 815 человек, Павлодарской – 550, Акмолинской – 306, Восточно-Казахстанской – 250, Северо-Казахстанской областям – 110.

«Лицам, включенным в региональную квоту приема оралманов, оказана поддержка в рамках реализации госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» в виде предоставления субсидий: на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 35 МРП (84,2 тыс. тенге); для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в течение 12 месяцев от 15 до 30 МРП (от 36,1 до 72,2 тыс. тенге) на семью», — отметили в ведомстве.

Напомним, с 1991 года по 1 января 2020 года на историческую родину вернулись и получили статус оралмана 313 256 семей, или 1 057 280 этнических казахов.