Казахстан лидирует в рейтинге самых популярных авторских туров по СНГ

Алматы. 22 января. КазТАГ — Казахстан лидирует в рейтинге самых популярных маршрутов и направлений для авторских туров, путешествий и экскурсий в 2020 году по СНГ, сообщает туристический портал «ТурСтат».

«В рейтинге самых популярных авторских туров по СНГ лидируют Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армения и Узбекистан. Топ-10 самых популярных направлений авторских туров по СНГ в 2020 году составляют Минск, Минская область (Несвиж) и Витебск (Здравнево) в Беларуси; Алматы и Алматинская область, Боровое и Актау в Казахстане; Баку, Гобустан, Шеки и Габала в Азербайджане; Ереван, Севан и Джермук в Армении; Ташкент, Бухара, Самарканд и Хива в Узбекистане», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что рейтинг представлен по результатам анализа рынка авторских туров и предложений отдыха.

По данным «ТурСтат», авторские туры в России выбирают более 1 млн человек в год.

«Авторские туры и путешествия по СНГ являются одним из самых популярных и быстрорастущих видов выездного туризма. Авторские путешествия и туры по СНГ чаще всего предпочитают жители Москвы и Санкт-Петербурга. За авторский тур туристы платят от $1 до $1,5 тыс. на двоих на неделю в среднем. Авторские туры и экскурсии по СНГ от трэвел-блогеров пользуются самой большой популярностью», — следует из сообщения.

Самыми популярными авторскими турами по СНГ являются: гастрономические туры, экскурсионные туры, треккинг-туры и экспедиции, джип-туры, фото-туры.

Авторские туры – это путешествия и туры с трэвел-экспертом в небольшой группе от пяти до 15 человек.