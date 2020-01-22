Более половины чая и овощей в Казахстане продают со скидками

Алматы. 22 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Более половины реализуемого в Казахстане чая и овощей продают со скидками, заявила коммерческий директор компании Nielsen Мадина Сейсенгалиева.

«Более половины чая – 57%, в Казахстане – «чайной» стране и 57% овощей, продается магазинами и супермаркетами во время промо акций и со скидками», — сказала Сейсенгалиева, выступая на Kazakhstan Marketing Conference 2020 в среду в Алматы.

Также со скидками, по ее словам, продается 37% молочных продуктов, 41% конфет (Pralines), 42% виски, более трети чипсов и почти четверть минеральной воды.

«В топе товаров, продаваемых по промо акциям – средства гигиены: 70% красок для волос, 64% дезодорантов, 60% гелей для душа и 56% освежителей воздуха», — привела данные из опроса Nielsen Сейсенгалиева.

Ранее она сообщила, что две трети опрошенных казахстанцев считают, что экономика страны находится в рецессии.