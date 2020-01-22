Новые требования Нацбанка РК к обменникам направлены против МСБ

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Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Новые требования Национального банка Казахстана к пунктам обмена валюты направлены против малого и среднего бизнеса (МСБ), и приняты в интересах крупных обменных пунктов и банков, считает депутат мажилиса Меруерт Казбекова.

«4 апреля 2019 года Нацбанком были приняты поправки в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой. (…) Депутаты уверены, что указанные требования направлены против малых предпринимателей, в интересах их более крупных конкурентов и банков», — говорится в депутатском запросе фракции «Ак жол» Агентству РК по регулированию и развитию финансового рынка, озвученном Казбековой на заседании мажилиса в среду.

В подтверждение данного утверждения депутат привела новые требования к минимальному уставному капиталу обменного пункта с Т30 млн до Т100 млн для каждого обменного пункта в Нур-Султане и городах республиканского значения, в административных центрах областей, городах областного значения – с Т20 млн до Т100 млн, и с Т10 млн до Т50 млн для каждого обменного пункта с иным местом нахождения. При этом, обозначенная сумма должна быть в кассе обменного пункта.

«Почему именно Т100 млн? Откуда взялась эта огромная сумма? Причем, не у владельца бизнеса, а непосредственно в самом обменном пункте?» — задаются вопросами предприниматели. Нацбанк объясняет увеличение размера уставного капитала и наличие средств в кассе – укрупнением бизнеса и недопущением отказов клиентам по причине небольшого объема наличности в кассе. Вдруг кто-то придет в обменник и захочет купить сразу $300 тыс. – так что ли?» — сказала Казбекова.

При этом она отметила, что такое требование не только выводит из оборота огромные для МСБ средства, но и «ставит под угрозу и сам бизнес, и жизнь его сотрудников, провоцируя рост нападений на обменные пункты, у охранников которых зачастую нет даже травматического оружия».

Тупиковый транзит Тупиковый транзит
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