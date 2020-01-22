Мажилис одобрил ратификацию договора между Казахстаном и Бразилией о выдаче лиц

Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Мажилис одобрил проект закона «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о выдаче лиц».

«Договор подписан 20 июня 2018 года. Он решает вопросы экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности находящихся в розыске лиц и приведения приговоров судов в исполнение. Если человек совершил преступление в Казахстане и скрывается в Бразилии, он будет взят под стражу и передан в Казахстан. Аналогично – если совершивший преступление скрывается в Казахстане, мы будем обязаны экстрадировать человека в Бразилию», — сообщил в среду на пленарном заседании мажилиса заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов.

Он отметил, что на сегодняшний момент в Бразилии не скрываются находящиеся в розыске лица из Казахстана, как нет и разыскиваемых в Бразилии лиц в Казахстане.

«Цель Договора – профилактическая. Он составлен в стандартном варианте», — пояснил он.

По словам замгенпрокурора, аналогичные договоры у Казахстана есть с 21 государством.

«В ближайшее время подобные договора мы подпишем с Аргентиной, Перу, Доминиканой, Кипром, Малайзией и Грецией», — анонсировал Ахметжанов.