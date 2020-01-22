Нур-Султан. 22 января. КазТАГ — Центрально-Азиатский университет (ЦАУ) и Казахстанский морской университет лишены лицензии, сообщает пресс-служба министерства образования и науки (МОН) РК.

«Центрально-Азиатский университет и Казахстанский морской университет не устранили нарушения, ранее выявленные МОН. (…) Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН приняты постановления от 3 декабря 2019 года о приостановлении действия лицензий указанных вузов. В настоящее время идут судебные процессы по обжалованию вузами решений комитета», — говорится в сообщении в среду.

В ведомстве пояснили, что МОН РК ведет работу по мониторингу вузов в части обеспечения ими качественной подготовки специалистов в рамках исполнения поручения главы государства от 2 сентября 2019 года.

«На сегодняшний день в Центрально-Азиатском университете и Казахстанском морском университете выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в сфере образования. В частности, имеются случаи зачисления абитуриентов не по профилю, не набравших порогового балла ЕНТ или вовсе не имеющих сертификатов ЕНТ, а также без результатов вступительных экзаменов», — перечисляется в информации.

В МОН отметили, что в данных университетах образовательный процесс не обеспечен полностью качественным профессорско-преподавательским составом.

«Как следствие – выпускники остаются невостребованными на рынке труда. По большинству направлений подготовки кадров процент трудоустройства не соответствует установленным нормам, то есть менее 50%», — резюмируется в сообщении.