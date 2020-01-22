Реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ за 2019 год составила 1,17%

Алматы. 22 января. КазТАГ — Реальная доходность за 2019 год по пенсионным активам АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) составила 1,17%, сообщается на сайте Национального банка (НБ) РК.

«Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков в 2019 году, составила 6,57%, при инфляции в размере 5,4%. Таким образом, за 2019 год реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 1,17%», — говорится в обзоре Нацбанка, распространенном в среду.

По данным Нацбанка, начисленный за год инвестдоход составил Т700 млрд.

«Пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ за 2019 год составили Т10,798 трлн. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили Т7,2 трлн, или 66,7%, номинированные в иностранной валюте – Т3,6 трлн, или 33,3%», — указывается в документе.

Согласно обзору, в декабре 2019 года инвестированоТ91,5 млрд пенсионных активов, номинированных в тенге: 45,8% – в государственные ценные бумаги (ГЦБ) минфина РК, 20,3% – в фининструменты банков, 20% – в облигации квазигоссектора, 6% – в ноты Нацбанка, 5% – международных финорганизаций, 3% – в прочие активы.

Также сообщается, что в декабре 2019 года Т23,2 млрд пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, инвестировались: в ГЦБ иностранных государств – 34%, ГЦБ минфина – 19%, деньги – 14% и другие активы.

Под внешним управлением находилось менее 6% портфеля.