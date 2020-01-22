Для нераспространения коронавируса в аэропортах и ж/д вокзалах РК установлены тепловизоры

Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Для нераспространения коронавируса в аэропортах и ж/д вокзалах установлены тепловизоры, сообщил ИО руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Ермек Токбергенов.

«Меры – это тепловизоры, это опрос. Это максимум, что можно сделать. Само заболевание не несет острого характера. Оно может развиваться через 2-3 дня, а может через 14 дней. (…) Все аэропорты обеспечены тепловизорами. Принцип работы тепловизора: он замеряет температуру и если идет повышенная температура, то он начинает сигналить нам. Он фотографирует этого человека и из потока пассажиров конкретно показывает, какой человек находится с повышенной температурой», — сообщил Токбергенов в среду, отвечая на вопрос корреспондента МИА КазТАГ, какие меры принимаются для того, чтобы не допустить распространения китайского коронавируса в Казахстан.

Также он сообщил, что в связи с небольшим потоком пассажиров из Китая «есть возможность с каждым человеком переговорить, на каждого человека сделать термометрию».

«У нас в Казахстане существуют санитарно-карантинные пункты. Все они переведены на усиленный режим, согласно постановлению главного государственного санитарного врача. Работают они в усиленном режиме 24 часа в сутки. Во всех аэропортах у нас есть санитарные карантинные пункты», — заверил глава департамента.

По его словам, в пятницу будут проводиться учения во всех регионах, во всех аэропортах, согласно приказу главного государственного санитарного врача.

«В особенности будем уделять внимание тем аэропортам, которые принимают пассажиров из Китая. Это Алматы и Нур-Султан», — добавил он.

Отвечая на вопрос корреспондента, может ли зараженный пройти через тепловизор с нормальной температурой, а позже выяснится, что он болен, Токбергенов ответил, что это возможно.

«Да вы совершенно правы. Если он в первый день общался, находился в контакте с заболевшими, он может прилететь в Казахстан относительно здоровым. То есть он может не чувствовать заболевание, а может почувствовать заболевание через неделю», — пояснил он.

Также спикер ответил на вопрос корреспондента агентства, кто контролирует автодороги.

«Есть автопереходы, которые контролируют, находятся под юрисдикцией таможенников. Это автопереходы. Там есть свои санитарно-карантинные пункты, которые проводят точно такую же работу. У них такие же санитарные врачи. Он подчиняются таможенной службе», — сообщил глава департамента.

Он заверил, что там также находятся тепловизоры.

«На сегодняшний день ни одного подозреваемого нет», — резюмировал Токбергенов.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в среду экстренное совещание из-за вспышки коронавируса в Китае, на котором будет принято решение, стоит ли объявлять вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Решение о созыве комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям было принято после того, как власти Китая объявили о том, что «загадочный» коронавирус передается от человека к человеку.