Алматы. 22 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Казахстан вынужденно снизил объемы экспорта нефти в Китай, передает корреспондент агентства.

«Учитывая снижение объемов сдачи нефти для транспортировки по системам магистральных нефтепроводов, министерством энергетики РК скорректирован график поставок нефти на январь 2020 года на НПЗ РК и на экспорт. В частности, снижен экспорт для казахстанских производителей в направлении Китая. Высвобожденные объемы перенаправлены для загрузки ПКОП («ПетроКазахстан Инк.» – КазТАГ). Также изменен график загрузки ПНХЗ (Павлодарский нефтехимический завод – КазТАГ)», — говорится в сообщении АО «КазТрансОйл», размещенном на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) в среду.

Далее поясняется, что послужило причиной корректировки графика поставок нефти.

«16 января 2020 года при приеме нефти АО «СНПС – Актобемунайгаз» в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» по результатам испытаний качества нефти было обнаружено превышение хлорорганических соединений во фракции, выкипающей до +204. В тот же день был остановлен прием нефти от АО «СНПС – Актобемунайгаз» до урегулирования им вопросов качества сдаваемой нефти», — поясняется в сообщении.

По состоянию на 22 января 2020 года, как отметили в «КазТрансОйле», прием нефти от АО «СНПС – Актобемунайгаз» не возобновлен.

«АО «СНПС – Актобемунайгаз» готовит резервуар под налив чистой нефти для сдачи в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл». В настоящий момент транспортировка по системам магистральных нефтепроводов осуществляется согласно скорректированному графику», — резюмируется в сообщении.