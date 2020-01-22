До суда Бакауов будет находиться в СИЗО

Павлодар. 22 января. КазТАГ — До суда экс-аким Павлодарской области Булат Бакауов будет находиться в следственном изоляторе (СИЗО), передает КазТАГ.

«Постановление о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей (в СИЗО – КазТАГ) в отношении Бакауова Б. оставлено без изменения, а частная жалоба адвокатов – без удовлетворения», — сообщила пресс-секретарь Павлодарского областного суда Анель Кусанова в среду.

По ее информации, апелляционное постановление вступает в законную силу с момента его оглашения.

«То есть с 22 января 2020 года (вступает в законную силу – КазТАГ), является окончательным, обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора, опротестованию не подлежит», — пояснила она.

Отметим, что слушания по апелляции Бакауова проходили в закрытом режиме.

Напомним, экс-аким Павлодарской области Булат Бакауов был задержан 16 января. Он подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренное пунктом 3 части 4 статьи 362 УК РК – превышение власти и должностных полномочий, то есть совершение лицом, занимающим ответственную государственную должность действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий, и повлекшие причинение существенного ущерба вреда охраняемым законом интересов государства, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц и организаций.

17 января Бакауова был взят под стражу на два месяца – до 16 марта.

Бакауов был назначен акимом Павлодарской области в марте 2016 года, а до этого он с апреля 2014 года по март 2016 года был акимом Павлодара, еще раньше – с октября 2011 года по апрель 2014 года занимал должность акима города Аксу Павлодарской области.