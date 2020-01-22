Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана на четверг

Нур-Султан. 22 января. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской, Актюбинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях на четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«23 января в Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. В Шымкенте временами 23 января ожидается туман. В Туркестане временами 23 января ожидается туман. Ночью 23 января в Актюбинской области местами ожидается сильный снег. Местами гололед, низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе 23 января ожидаются низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Также собщается, что 23 января в Костанайской области ожидаются метель, местами туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, местами 23-28 метров в секунду, ночью порывы 30 метров в секунду; в Костанае 23 января ожидаются метель, гололед, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.

«23 января в ВКО местами ожидается метель, гололед. Ветер южный, юго-западный местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 23 января ожидается метель. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 23 января ожидается метель. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.