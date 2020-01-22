Доллар незначительно подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 22 января. КазТАГ – Доллар США относительно данных за вторник в среду незначительно подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т375,5, а продажи – Т377,3.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т376,3, а продают по Т377,9.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т377,2, а продажи – Т377,8.

Официальный курс доллара США, установленный на среду Национальным банком Казахстана, составляет Т376,42.