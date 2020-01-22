Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Снегопады ожидаются в среду на всей территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«По-прежнему большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, центр которого распологается над Мурманском. В связи с чем пройдет снег, на западе, юге и юго-востоке – осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере и востоке с метелью», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, вечером усиление до 15-20, порывы 23 метров в секунду. Температура ночью -5-7, днем -2-4.

В Алматы переменная облачность, днем снег. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью -3-5, днем +1+3.

В Шымкенте переменная облачность, ночью и утром осадки (преимущественно снег), туман. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью -2-4, днем 0+2.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более с метелью, местами гололед. Днем -2-7, ночью -7-12.

В Акмолинской области днем тоже ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более с метелью, местами гололед. Днем 0-5, ночью -4-9.

В Костанайской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28, порывы 30 метров в секунду и более с метелью, местами гололед, туман. Днем 0-5, ночью -2-7.

В Актюбинской области ожидаются усиление ветра ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28, порывы 30 метров в секунду и более с метелью, местами гололед. Днем и ночью 0-5.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -1-6.

В Туркестанской области тоже местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -1+4, ночью -1-6.

В Павлодарской области днем местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -4-9, ночью -10-15.

В Алматинской области местами снег, местами ожидаются туман, гололед. Днем 0-5, ночью -2-7.

В Кызылординской области днем местами небольшой дождь и снегопад, ночью местами небольшой дождь со снегом, местами туман, гололед, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду. Днем -2+3, ночью -4-9.

В Атырауской области днем дождь с небольшим снегом, ночью местами небольшой дождь и снегопад, местами туман, гололед, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду. Днем -2+3, ночью 0-5.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололод, метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -2-7, ночью -5-10.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. Днем -2-7, ночью -7-12.

В Мангистауской области местами небольшие дождь со снегом, местами туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +2+7, ночью -3+2.

В Западно-Казахстанской области ожидаются усиление ветра 15-20, местами 23-28 метров в секунду, местами метель, гололед. Днем и ночью -2+3.

«В престоящие сутки на большинстве рек юго-востока республики будут наблюдаться колебания уровней воды и ослабление ледообразования, из-за которого возможны подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.