Избившие на вокзале Нур-Султана девушку-инвалида полицейские уволены

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Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Избившие на вокзале Нур-Султана девушку-инвалида Анастасию Мурашову полицейские уволены, сообщила представитель пресс-службы министерства внутренних дел Казахстана Айгерим Аманбаева.

«Управлением собственной безопасности департамента на транспорте проведено служебное расследование. По результатам проверки полицейские уволены», — сообщила Аманбаева в среду корреспонденту МИА КазТАГ.

Ранее мама избитой девушки Наталья Мурашова на пресс-конференции в Нур-Султане заявила, что будет добиваться уголовного наказания для виновных, «если их не уволят из органов».

Напомним, 23 октября 2018 года министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сообщил, что департамент внутренней безопасности МВД проводит служебную проверку в отношении полицейских после заявления материи девушки-инвалида из Актау Анастасии Мурашовой об избиении.

Сообщение об избиении Мурашовой появилось ранее в социальной сети. В нем, в частности, сказано, что девушку на железнодорожном вокзале Нур-Султана жестоко избили полицейские. В распространенной в интернете публикации отмечалось, что стражи порядка заковывали Мурашову в наручники и издевались над ней.

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