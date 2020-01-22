Исключить предъявление медкарты для получения ухода на дому ветеранам ВОВ просят в мажилисе

Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Исключить предоставление медицинской карты для получения ухода на дому ветеранам Великой отечественной войны (ВОВ) просит депутат мажилиса Снежанна Имашева.

«Процедура закрепления соцработника для ухода на дому регулируется стандартом оказания услуги, для оформления необходимо предоставить в ЦОН или в местные исполнительные органы заявления с приложением документов: копии удостоверения личности, медицинской карты и копии документа, подтверждающего статус участника ВОВ. Чтобы представить такой документ как медкарта, ветерану необходимо пройти осмотр у восьми врачей и сдать анализы. Следует учесть, что самому молодому участнику ВОВ больше 80 лет», — говорится в запросе Имашевой на имя министра труда и социальной защиты населения Биржана Нурымбетова, озвученном в среду.

В связи с этим мажилисвумен просит главу минтруда пересмотреть условия получения услуги ухода на дому и предоставить возможность получать эти услуги безусловно всем лицам преклонного возраста, в первую очередь, участникам ВОВ и труженикам тыла, и исключить для этого предоставление медкарты.

По данным министерства труда и соцзащиты, озвученным депутатом, из 1016 участников ВОВ 158 получают специальные социальные услуги в условиях ухода на дому, из 363 инвалидов ВОВ – только 39, из 119 тыс., работавших в тылу – 7750.