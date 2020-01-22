Избивших девушку-инвалида полицейских Нур-Султана требуют привлечь к уголовной ответственности

Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Полицейских Нур-Султана, избивших девушку-инвалида Анастасию Мурашову, требуют привлечь к уголовной ответственности.

«В том случае (если виновные не будут наказаны – КазТАГ), тогда уже буду настаивать, чтоб (их – КазТАГ) привлекли к ответственности уголовной. Чтоб не оставались они безнаказанными. Потому что, если пострадал мой ребенок, значит, могут пострадать и следующие девушки», — сообщила мать девушки Наталья Мурашова в среду на пресс-конференции в Нур-Султане.

По ее словам, до суда дело не дошло по той причине, что им обещали наказать виновных.

«Но нам ничего не известно, на какой стадии. Я звоню – они мне ничего не отвечают. (…) Я не хочу дело до суда доводить, потому что мы живем все в одном государстве. Мы все братья, сестры. И зачем конфликт доводить до того, когда можно разрешить все досудебным решением – мировым соглашением. Но только чтобы были наказаны – уволены из органов виновники», — добавила она.

Глава общественного объединения UranKZ Файзолла Каменов на вопрос корреспондента МИА КазТАГ, намерена ли в НПО помочь Мурашовой добиться увольнения виновных в избиении девушки сотрудников полиции, отметил, что это есть в планах его организации.

«Адвокат, который с нами сотрудничал, до конца, надеюсь, доведет это дело, до логического завершения доведет. Надеемся, что МВД откликнется, конкретно даст нам ответ. От этого зависят наши дальнейшие действия. Пока мы считаем, что это дело еще не завершено и до логического конца не доведено», — отметил Каменов.

Ранее стало известно, что полицейских и их начальников в Нур-Султане наказали за избиение Мурашовой, а дело в отношении самой девушки – прекращено.

Напомним, 23 октября 2018 года министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сообщил, что департамент внутренней безопасности МВД проводит служебную проверку в отношении полицейских после заявления материи девушки-инвалида из Актау Анастасии Мурашовой об избиении.

Сообщение об избиении Мурашовой появилось ранее в социальной сети. В нем, в частности, сказано, что девушку на железнодорожном вокзале Нур-Султана жестоко избили полицейские. В распространенной в интернете публикации отмечалось, что стражи порядка заковывали Мурашову в наручники и издевались над ней.