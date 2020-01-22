Две трети опрошенных казахстанцев наблюдают рецессию в экономике Казахстана

Алматы. 22 января. КазТАГ — Валентина Владимирская. Две трети опрошенной компанией Nielsen аудитории в Казахстане считают, что в стране рецессия, заявила коммерческий директор компании Мадина Сейсенгалиева.

«68% казахстанцев отвечают утвердительно на вопрос «находится ли Казахстан рецессии». Тратить меньше на новую одежду готовы 46% из них, столько же – на развлечения вне дома, 40% – на праздничные траты, 34% – на обновление техники и гаджетов», — сказала Сейсенгалиева, выступая на Kazakhstan Marketing Conference 2020 в среду в Алматы.

Одна из причин таких ощущений аудитории – довольно высокий, по мнению эксперта, уровень инфляции.

«Инфляция – немножко больше, рапортует агентство по статистике», — говорит Сейсенгалиева.

Факты подтверждаются, например, долей товаров, продаваемых по промо акциям и со скидками. Более половины – 50,9% товаров сегмента шампуней, подгузников, моющих средств и 19,4% продуктов продается со скидками. Причем, еще год назад доли таких товаров со скидками составляли, соответственно 46,4% и 19,3%.