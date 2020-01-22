«Казахстан: кабмин «на чемоданах». «Союз тревоги нашей». «Слишком дорогие понты: когда Казахстан сбросит с себя иностранное «иго»?». «Почему депутаты сами имеют токалок, а другим запрещают?». «Цензуру в сетях модерирует искусственный интеллект»

Сетевой Казахстан 22 января 2020г.

IA — CENTR . RU . Анна ВЕЛИЧКО – «Казахстан: кабмин «на чемоданах»» — Гадать о том, какие перестановки ожидаются на властном олимпе – уже традиционная зимняя забава казахстанских политологов. На фоне новогодних каникул и связанным с ними некоторым информационным затишьем заняться особо и нечем. Но в этом году у слухов появилось вполне логичное обоснование: назначенное на утро 14 января, первое в 2020 году заседание кабмина было спешно отменено. Министры пообещали собраться 24 января на расширенном заседании с участием президента РК… Как предполагает Уразгали СЕЛЬТЕЕВ, слухи об отставке правительства и назначении отдельных персоналий, конечно, могут быть выгодны некоторым группам влияния, но чаще всего такие заявления делаются ради хайпа. Реальной же отставки нынешнего правительства ждать стоит после парламентских выборов, которые, согласно графику, должны пройти в марте 2021 года.

MATRITCA . KZ . Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ, внештатный советник президента РК – «Бюрократия мучает самих же госслужащих» — Уже через 2 дня состоится расширенное заседание Правительства — с участием Президента. Сейчас можно наблюдать как вся система госуправления дённо и нощно готовится к этому заседанию. Мероприятие ожидается знаковым, так как впервые Токаев будет подводить итоги года, пусть и неполного, под его управлением, а значит ожидаются оценки действий Правительства.

Талгат КАЛИЕВ, директор СЦК – «Цензуру в сетях модерирует искусственный интеллект» — То есть, цензура в сети не только присутствует, а носит тотальный характер. Поскольку модерируют ее не люди, а беспристрастный искусственный интеллект. И выводы пользователя самостоятельны ровно настолько, сколько свободы определяют для него сети. По сути, в поисках личной свободы индивид попадает в ловушку, которую собственноручно помогает сконструировать.

REZONANS . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Союз тревоги нашей» — Заявление российского президента о намерении внести в Конституцию этой страны изменения, прямо гарантирующие ее приоритет в правовом пространстве северного соседа Казахстана, самым естественным образом поставили вопрос о дальнейшей судьбе Евразийского экономического союза. Между тем в Договоре о Евразийском экономическом союзе, подписанном в Астане 29 мая 2014 года президентами Беларуси, Казахстана и России, прямо говорится, что его участники подтверждают свою приверженность целям и принципам не только Устава ООН, но и другим общепризнанным принципам и нормам международного права.

FORBES . KZ . Досым САТПАЕВ – «Центральная Азия. Преемники и антипреемники» — Если демократические системы могут отличаться в деталях, но при этом быть «родственниками» с точки зрения своего функционирования, то авторитарные режимы могут иметь разный характер, но при этом быть очень похожими друг на друга в принципах своей деятельности, где всеми силами пытаются растянуть свое пребывание у власти.

MK — KZ . KZ . «О реформе обязательного медицинского страхования в Казахстане из первых уст» — Если ранее, на протяжении многих лет, медицинское страхование было осознанным выбором каждого гражданина, то внедрение обязательного медицинского страхования в РК несет в себе колоссальные изменения. Что нужно сделать для участия в системе ОСМС и как граждане будут получать медпомощь по страховке, рассказали Министр здравоохранения РК Елжан БИРТАНОВ и Айбатыр ЖУМАГУЛОВ — председатель правления НАО «ФСМС» на встрече с журналистами. Система обязательного медицинского страхования поможет Казахстану идти в ногу со временем, а также стимулировать дальнейшее развитие страхового рынка. В большинстве развитых стран практикуют именно медицинское страхование, которое является основной частью жизни. РК решила не отставать. И с 2020 года казахстанцы будут лечиться «по-новому».

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Иван Сауэр Дариге Назарбаевой: «Увлеклись заморскими Ангусами, фальсифицировали показатели производства мяса»» — В стране назрела необходимость пересмотреть программу развития мясного животноводства. Еще на минувшей неделе в Сенате Парламента под председательством спикера Дариги НАЗАРБАЕВОЙ прошла встреча с главами фермерских ассоциаций, экспертами в сельском хозяйстве и профильными депутатами. На ней Назарбаева предложила пересмотреть программу развития АПК, действующую в настоящее время. Дело в том, что перед ней выступили ряд докладчиков с констатацией отрицательных тенденций в агропромышленном комплексе страны.

CAMONITOR . KZ . «Слишком дорогие понты: когда Казахстан сбросит с себя иностранное «иго»?» — «Большая четверка» компаний-аудиторов с известными всему миру именами — Pricewaterhouse Coopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst&Young и KPMG – не раз оказывалась в эпицентре громких скандалов. Их регулярно обвиняют в подтасовке отчетов, мошенничестве и сокрытии информации, продаже схем ухода от налогов, доведении до банкротства одних своих клиентов и укрывательстве преступной деятельности других. Проштрафившиеся аудиторы привлекаются к уголовной и административной ответственности, платят по счетам многомиллионные штрафы. Так происходит во всем мире, но только не в Казахстане. Почему? Похоже, потому, что мы до сих пор не изжили из себя тех самых «папуасов», которых можно купить за любые блестящие «бусики».

EXCLUSIVE . KZ . Мерей СУГИРБАЕВА – «Почему депутаты сами имеют токалок, а другим запрещают?» — В казахстанском Парламенте годами дебатируется вопрос о многоженстве. Сейчас к депутатам с предложением немедленно узаконить многоженство обратилась правозащитная коалиция «Семь Я – Казахстан». «С учетом того, что многоженство в Казахстане является достаточно распространенной практикой, но до сегодняшнего дня так и не узаконено, такую защиту обеспечить проблематично. Поэтому мы предлагаем правовое решение данного явления, перейдя от слов к делу», — говорится в распространенном в соцсетях тексте «Семейного манифеста» коалиции.

INFORMBURO . KZ . Айдархан КУСАИНОВ – «О сингапурской модели систем пенсионного обеспечения и социального страхования» — Совокупно, применение Сингапурской модели означает удвоение налоговой нагрузки в трудовых отношениях, а не «её снижение». Очевидно, что авторы либо не понимают смысла модели, либо спекулируют неосведомленностью других и вводят их в заблуждение. Рассмотрим же теперь направления использования средств, которые отчисляются в систему. Социальные и пенсионные поступления в Сингапуре распределяются по 3 счетам – обычный, специальный и медицинский (Medisave account). Последний является полным аналогом нашего ОСМС, причём на него поступает от 8 до 10,5% от заработной платы. Сравните с отчислениями в ОСМС – 3% в совокупности и со стороны работника, и со стороны работодателя. Специальный счет – это «неприкосновенный запас» пенсионера: он не может использоваться для покупки жилья, оплаты образования и т.д. Это пенсионный счет. Отчисления в него составляют от 6 до 11,5%.

«Владельцы авто на иностранном учёте и правительство. Чем закончится противостояние?» — Одной из самых обсуждаемых тем января нового 2020 года в Казахстане стала регистрация автомобилей с иностранными номерами, завезёнными из Армении и Кыргызстана. До начала 2020-го казахстанцы покупали в этих странах дешёвые подержанные авто, пользуясь переходным периодом, действовавшим в этих странах при вступлении в Евразийский экономический союз. Действия МВД, которое уже заявило о планах проводить рейды по авто с иностранными номерами, вызвали сопротивление со стороны автовладельцев. Они говорят, что постановка автомобилей на первичный учёт в Казахстане, в быту – растаможка, обойдётся дороже стоимости самих автомобилей. Всего таких транспортных средств, с номерами других стран-участниц ЕАЭС, в Казахстане может быть до 170 тысяч. Но точной статистики пока нет, и непонятно, как государство собирается решать эту проблему.

TIME . KZ . «Школам здесь не место?» — Главный архитектор Алматы Алмасхан АХМЕДЖАНОВ рассказал нашей газете о том, почему новые ЖК в городе появляются гораздо быстрее, чем учреждения среднего образования. Первый материал на эту тему вышел в номере “Времени” от 16.1.2020 г. (см. “Каждой школе — по ЖК”). Наш корреспондент проехала по городу и нашла немало новостроек, которые за последние пару лет выросли возле и без того переполненных школ. Почему так происходит, мы спросили у руководителя городского планирования и урбанистики Алматы.

«Будьте в курсе!» — Ровно через 10 дней, 1 февраля, вступают в силу новые правила работы пунктов обмена валюты — они исключают анонимность совершения операций. Если сейчас предъявлять удостоверение личности или паспорт казахстанцы обязаны лишь при обмене валюты на сумму более 500 000 тенге, то с 1 февраля обменники не вправе будут обслуживать человека без документов.

«Жителям комфортно, водителям – удобно» — В Нур-Султане и Алматы тариф на автостоянки сделают дифференцированным. Парковки для машин возле социальных объектов станут дешевле, а возле рынков и развлекательных центров подорожают. Правом устанавливать тарифы, а также цены на проезд в метро будут наделены акиматы. Об этом рассказали вчера на пресс-конференции в столичной Службе центральных коммуникаций.

365 INFO . KZ . «Мухтара Аблязова могут экстрадировать в Москву» — Суд над АБЛЯЗОВЫМ пройдет 31 января в Москве. В России его обвиняют в хищении более 58 миллиардов рублей у подконтрольной организации – АМТ Банка. У этого банка Центробанк России отозвал лицензию в 2011 году. Заседание должно было начаться еще в пятницу. Но из-за неявки защитника бизнесмена слушание перенесли на 31 января. Политолог и блогер Андрей ВОЛКОВ считает, что у России есть все шансы добиться экстрадиции опального олигарха из Франции.

«Нотариусы взыскивают долги и имущество: обратная сторона реформы» — Усиление полномочий нотариусов сделано с целью упрощения взыскания долгов. Но реализация этого новшества вызывает вопросы: многие убеждены, что нотариусы переходят грань.

CARAVAN . KZ . «Проверено на себе: куда попадают те, кто когда-то взял в долг у банка в Казахстане» — Мы уже несколько месяцев проводим исследование среды, куда попадают те, кто когда-то взял в долг у банка, а затем не смог по нему платить. Конечно, постсудебный период касается не только их, но и, скажем, разведенных женщин, чьи бывшие мужья не обременяют себя финансовыми тяготами отцовства. Одним словом, добро пожаловать всех, кто теперь знает, как расшифровывается аббревиатура ЧСИ (частный судебный исполнитель).

KAPITAL . KZ . «Арман Абенов: Мы научились производить, но еще не научились торговать» — Внешние геополитические факторы неоднозначно влияют на экспортный потенциал страны: есть как позитивные, так и негативные моменты. На что бизнесменам надо обратить внимание при выходе на внешние рынки, где найти техрегламенты разных стран и какие направления перспективны для казахстанских товаров – об этом корреспондент побеседовал с председателем АО «Центр развития торговой политики QazTrade» Арманом АБЕНОВЫМ.

KURSIV . KZ . «Как в Казахстане будут реабилитировать и банкротить предприятия» — Над либеральными поправками министерства, Верховный суд, Нацбанк, профессиональные и общественные объединения работали два года. Были внесены изменения и дополнения в 10 кодексов и 11 законов. В Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) итоговый документ оценивают как компромисс для примирения должников и кредиторов. «В ходе обсуждений рассматривались экспертные мнения всех участвующих сторон, были жаркие споры, – рассказал «Курсиву» управляющий директор АФК Алиби УТЕУЛОВ. – Данный закон – это компромиссное решение, которое сформировалось с учетом мнений сторон».

LITER . KZ . «Мифы и правда о системе «Сергек». Все, что нужно знать» — Мифы о камерах, их разработчиках и несправедливых штрафах уже набили оскомину. Поэтому мы выяснили за вас, где же все-таки есть хоть доля правды. Liter.kz рассказывает, что нужно знать всем автовладельцам о нашумевших камерах «Сергек», и каким образом государство защищает персональные данные.

AZATTYQ . ORG . «Срок без выдворения. Приговор казахам из Китая Мусаханулы и Алимулы» — Суд в городе Зайсане Восточно-Казахстанской области приговорил казахов из Синьцзяна Кастера МУСАХАНУЛЫ и Мурагера АЛИМУЛЫ к году лишения свободы каждого, признав их виновными в «незаконном пересечении границы». Судья постановила, что их не будут выдворять из страны.

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