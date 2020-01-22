Казахстан оказался на 116 месте в рейтинге соответствия геологической информации

Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Казахстан находится на 116 месте в рейтинге соответствия геологической информации современным требованиям, сообщила депутат мажилиса Галина Баймаханова.

«В плане соответствия геологической информации современным требованиям Казахстан существенно отстал от мирового геологического сообщества, занимая по этому показателю 116 место из 122 юрисдикций», — говорится в депутатском запросе Баймахановой на имя премьер-министра Аскара Мамина, озвученном в среду.

Такую плачевную картину депутат связывает с тем, что в Казахстане долго не было компетентного органа в виде министерства экологии, геологии и природных ресурсов, а комитет по геологии долгое время передавался из ведомства в ведомство

«Поэтому немудрено, что у нас падают дома и постоянно «строятся» дороги. Без знания природных закономерностей размещения минеральных веществ в недрах невозможно осуществлять не только качественное планирование инфраструктуры, но и просто опасно жить», — констатирует Баймаханова.

Но поскольку в Казахстане воссоздано МЭГиПР, мажилисвумен полагает, что именно этому ведомству необходимо передать работу над государственным фондом недр.

«Вся эта информация (о размещении минеральных ресурсов – КазТАГ) должна быть сконцентрирована и отражена в госфонде недр, который должно формировать отраслевое министерство. Но рационально управлять госфондом недр можно, только используя профессиональные геологические знания, умения и опыт, а не поверхностные навыки кабинетного менеджмента. Поэтому просим вас рассмотреть вопрос о передачи программы управления госфондом недр в структуру МЭГиПР из министерства индустрии и инфраструктурного развития», — говорится в запросе.