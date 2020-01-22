Казахстанские чиновники в 2000-2017 годах посещали Китай чаще госслужащих стран ЦА

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Алматы. 22 января. КазТАГ – Казахстанские чиновники в 2000-2017 годах посещали Китай чаще госслужащих стран Центральной Азии (ЦА), говорится в недавно опубликованном исследовании.

В исследовании под названием «Дипломатия Шелкового пути: деконструкция пекинского инструментария для влияния на Южную и Центральную Азию» авторы фокусируются на странах региона, которые представляют особый интерес для управленческих элит Китая.

Так, по данным исследования, чиновники Казахстана за период с 2000 по 2017 годы совершили 253 правительственных визита в Китай, в то время как, например, госслужащие Узбекистана за тот же период посетили Китай 143 раза, Кыргызстана 123, Таджикистана 113, Туркменистана 90.

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