Какие интересы связывали Хантера Байдена, сына Джо Байдена, и Кенеса Ракишева, зятя Имангали Тасмагамбетова?

Издание Breitbart опубликовало статью под названием «Hunter Biden‘s Firms Scored Reportedly Hundreds of Millions from Russians, Chinese, and Kazakhs» — «Фирмы Хантера Байдена, как сообщается, получили сотни миллионов от русских, китайцев и казахов».

В предисловии к ней говорится так: «Хантер Байден, сын кандидата на пост президента США в выборах 2020 года Джо Байдена, привлек к себе пристальное внимание своими деловыми связями с украинской нефтегазовой фирмой Burisma в то время, когда его отец был вице-президентом».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «И вот теперь в новой книге Питера Швайцера раскрывается информация о том, что Хантер Байден также заключал коммерческие сделки со связанными с правительствами России, Китая и Казахстана физическими и юридическими лицами, которые, как сообщается, принесли ему сотни миллионов долларов.

В книге под названием «Profiles in Corruption: Abuse of Power by America’s Progressive Elite» («Профили в коррупции: злоупотребление властью со стороны прогрессивной элиты Америки») рассказывается о том, как Хантер Байден и его деловые партнеры, наряду с многочисленными юридическими лицами и предприятиями под брендом Rosemont, принимали активнейшее участие в делах финансовой группы, называемой Burnham.

Хантер и его партнер по бизнесу Девон Арчер использовали Burnham для того, чтобы заключать сделки с иностранными правительствами и олигархами. Об этом говорится в книге, которую довелось просмотреть корреспонденту издания Breitbart News.

Одним из таких олигархов был Нурлан Абдуов, партнер другого казахского олигарха Кенеса Ракишева. Ракишев является зятем бывшего премьер-министра Казахстана Имангали Тасмагамбетова. Тасмагамбетов также был министром обороны, а позже еще послом Казахстана в России.

Согласно приведенным в книге данным, на счет Хантера регулярно поступали финансовые средства от источников денег, показанных как поступившие от фирмы, которая управлялась Ракишевым в 2014 году:

На инвестиционном счете в Morgan Stanley Bank, откуда Хантер регулярно получал средства, фигурируют деньги, поступающие от таинственных источников по всему миру. Можно назвать зарегистрированный в апреле 2014 года депозит на сумму 142 300 долларов, поступивших от холдинга Novatus, который контролировался казахским олигархом. Кенес Ракишев, чей тесть является экс-премьером Казахстана и близким союзником казахского правителя Нурсултана Назарбаева, руководит оффшорной фирмой.

В то время, когда группа Burnham получал финансовые средства от казахских олигархов, Арчер действовал, судя по утверждениям автора вышеназванной книги, в качестве обратного канала связи между Казахстаном и тогдашним государственным секретарем Джоном Керри (Пасынок Керри Крис Хайнц являлся деловым партнером Байдена и Арчера в некоторых из их предприятий).

В электронном письме от 11 июля 2013 года руководитель аппарата Керри Дэвид Уэйд писал Арчеру так: Девон, как я понимаю, вы говорили с Секретарем касательно того, чтобы он позвонил сегодня министру иностранных дел [Казахстана] Идрисову. Можете ли вы сообщить мне темы, о которых Идрисов хочет поговорить, или какие-либо просьбы, с которыми тот хочет обратиться к боссу, с тем, чтобы мы могли подготовить бумагу для телефонного разговора. Надеемся, что ситуация на домашнем фронте (во внутренних делах) позволит ему выкроить время для такой беседы».

