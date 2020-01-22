Количество сторонников ЕАЭС в Украине резко сократилось с 36% до 13%

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Алматы. 22 января. КазТАГ – Количество сторонников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Украине резко сократилось с 36% до 13%, говорится в выводах украинского общенационального опроса, проведенного демократическими инициативами Илько Кучерива.

«Согласно исследованию, количество сторонников Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана (ЕАЭС — КазТАГ) резко сократилось – с 36% до 13%», — сообщается в выводах.

По данным опроса, более 60% украинцев считают вступление своей страны в Европейский союз главной интеграционной зоной Украины, а более 50% поддерживают вступление своей страны в НАТО как лучший вариант обеспечения безопасности государства.

«Это самый высокий процент за весь период опросов. Статус Украины, не входящей в блок, поддерживается 26%, и 6% считают, что нужен военный союз с Россией и странами СНГ», — говорится в опросе.

Эксперты также отмечают, что с 2013 года число граждан, выступающих за членство в ЕС, увеличилось с 46% в декабре 2013 года до 57% в декабре 2014 года, постепенно увеличиваясь до 64% в декабре 2019 года.

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