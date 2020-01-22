Сертификат безопасности IOSA стал необязательным на внутренних рейсах в РК еще в 2016 году

Алматы. 22 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Сертификат производственного аудита безопасности авиакомпаний (IOSA) международной ассоциации воздушного транспорта стал необязательным для авиакомпаний Казахстана еще в 2016 году, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«18 августа 2016 года был издан приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан №616 «О внесении изменений в приказ ИО министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан №352 от 27 марта 2015 года «Об утверждении правил допуска авиакомпаний к выполнению регулярных внутренних коммерческих воздушных перевозок» с учетом исключения вышеуказанной (обязательность сертификата IOSA – КазТАГ) нормы», — говорится в ответе вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Берика Камалиева на официальный запрос МИА КазТАГ.

Далее в ответе объясняется, как это стало возможным.

«27 марта 2015 года приказом ИО министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан №352 были утверждены правила допуска авиакомпаний к выполнению регулярных внутренних коммерческих воздушных перевозок, которые ранее были утверждены постановлением правительства Республики Казахстан №185 от 25 февраля 2013 года. 13 мая 2016 года в адрес министерства поступило предписание об устранении нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции №38-16-12/932 комитета по регулированию естественных монополий и защиты конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан (КРЕМЗК МНЭ РК)», — говорится в ответе на запрос.

Согласно предписанию, отмечается далее, требования правил ограничивают конкуренцию на рынке внутренних регулярных авиаперевозок и доступ на рынок других авиакомпаний и в соответствии с подпунктом 21) статьи 88 и подпунктом 3) пункта 1 статьи 224 Предпринимательского кодекса РК, КРЕМЗК МНЭ РК предписал министерству исключить из правил требование о наличии сертификата IOSA для выполнения регулярных внутренних коммерческих воздушных перевозок.

«При этом, невыполнение указанного предписания или выполнение его не в полном объеме является правонарушением, предусмотренным статьей 162 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», — подчеркивается в ответе на запрос.

На этом основании, резюмирует Камалиев, и был издан приказ министра по инвестициям и развитию об исключении сертификата IOSA из числа обязательных для выполнения внутренних авиарейсов.

Сертификат IOSA признается мировыми авиакомпаниями в качестве бесспорного доказательства безопасности их деятельности. Отметим, что наличие сертификата является обязательным для новых и действующих членов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Единственной авиакомпанией в Казахстане, не имеющей сертификата IOSA, является Bek Air, которая аргументирует отсутствие данного документа как раз таки его необязательностью для осуществления внутренних авиаперевозок в Казахстане.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории.