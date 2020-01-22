МИИР: Заявку на возведение дома, с которым столкнулся лайнер, в аэропорт Алматы не подавали

Алматы. 22 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Собственник жилого дома, с которым столкнулся самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, заявку на строительство в комиссию аэропорта не подавал, сообщил в ответе на запрос КазТАГа вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев.

«Заявка от собственника жилого дома, с которым столкнулось воздушное судно Fokker-100 АО «Bek Air» в комиссию аэропорта не поступала», — говорится в ответе на запрос агентства.

Как отмечается, выдача разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов, осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными постановлением правительства Республики Казахстан от 12 мая 2011 года №504.

«В соответствии с правилами, в аэропорту существует постоянно действующая комиссия, в состав которой входят представители аэропорта (аэродрома), аэронавигационной организации, местных исполнительных органов и уполномоченного органа в сфере государственной авиации, которая определяет влияние строящихся на приаэродромной территории объектов на безопасность полетов», — пояснил Камалиев.

Также в ведомстве уточнили, что МИИР направляло в адрес местных исполнительных органов письма о необходимости взять на контроль и включить в процедуры выделения земельных участков, а также выдачи разрешений на строительство объектов на приаэродромной территории обязательное получение разрешений в соответствии с правилами.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории.