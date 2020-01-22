Полиция расследует инцидент с ножевым ранением гендиректора «Казахмыса» в Жезказгане

Караганда. 22 января. КазТАГ – Полиция расследует инцидент с ножевым ранением генерального директора горно-обогатительного комплекса ТОО «Корпорация Казахмыс» Амангельды Минигулова в Жезказгане, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) Карагандинской области.

«По данному факту проводится расследование», — сообщили полицейские корреспонденту агентства в среду.

В ДП раскрыли подробности дела.

«21 января в 18.20 в городе Жезказган Карагандинской области в здании ТОО «Корпорация «Казахмыс» в кабинете директора ГОК ТОО «Корпорация «Казахмыс» Минигулова Тогызбай Тажбенов – председатель профсоюза «Кәсіпқорған» ТОО «Корпорация «Казахмыс», в ходе возникшей ссоры нанес ножевое ранение в спину Минигулову и резанную рану грудной клетки слева Сабыржану Тембаеву – специалисту ТОО «Корпорация «Казахмыс», который пытался предотвратить конфликт. Затем, со слов очевидцев, нанес сам себе ножевое ранение в грудную клетку слева и скончался на месте происшествия. Минигулов и Тембаев госпитализированы», — уточнили полицейские.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало, что 21 января между Минигуловым и Тажбеновым в кабинете главы корпорации произошел конфликт, в результате которого Минигулов, а также директор корпорации по развитию Сабыржан Тембаев получили ножевые ранения. Как стало известно агентству, оба пострадавших были госпитализированы в медицинский центр Жезказгана. Позже КазТАГ выяснил, что Минигулов жив и ему делают операцию в реанимации медцентра. Еще позднее агентству стало известно, что операция гендиректору «Казахмыса» проведена успешно.