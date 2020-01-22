Сбор личных данных обменниками нарушает закон

Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Требование Национального банка РК о фиксации личных данных в пунктах обмена валюты нарушает закон РК «О персональных данных и их защите», считает депутат мажилиса Меруерт Казбекова.

«Что касается требований Нацбанка к фиксации личных данных клиента, считаем, что данная норма нарушает требование Закона РК «О персональных данных и их защите», где регламентировано, что особенности сбора, обработки и защиты персональных данных могут регулироваться только законами и актами президента РК, но ни в коем случае не приказами председателя Нацбанка РК», — говорится в депутатском запросе фракции «Ак жол» Агентству РК по регулированию и развитию финансового рынка, озвученном Казбековой на заседании мажилиса в среду.

Также депутат обратила внимание на изменение режима работы обменных пунктов.

«Сокращение времени работы обменных пунктов создаст трудности для рынка, потому что именно в вечернее время осуществляется достаточно большое количество операций – многие работающие граждане делают покупки и меняют валюту после работы. И, как правило, это $100-200 долларов, отложенных до зарплаты», — отметила депутат.