Отсутствие кода никак не связано с процессом возврата денег Bek Air за билеты – IATA

Алматы. 22 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Отсутствие кода никак не связано с процессом возврата денег авиакомпанией АО «Bek Air» за билеты, сообщил директор по региональным перевозкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Раймондс Грунтинс.

«Идентификационный код IATA позволяет авиакомпаниям реализовывать билеты в глобальных дистрибуционных системах. Понятное дело, что сам по себе код никак не связан с сертификатом IOSA (эксплуатационный аудит безопасности полетов, IATA Operational Safety Audit – КазТАГ). Слышал от моих коллег, что в прессе разошлась информация, что авиакомпания (Bek Air – КазТАГ) не может вернуть деньги за ранее проданные билеты из-за отсутствия у нее кода IATA. Могу однозначно заявить, что наличие или отсутствие кода никак не связан с процессом возврата денег за ранее купленные билеты. То есть это просто спекуляции, которые я не понимаю», — ответил Грунтинс на вопрос корреспондента КазТАГ в кулуарах пресс-конференции по итогам II круглого стола руководителей авиакомпаний стран Центральной Азии в Алматы в среду.

По идее, как полагает представитель IATA, все 290 членов IATA должны получить сертификат IOSA.

«Однако сам сертификат имеют 420-430 авиакомпаний мира. Он способствует росту культуры безопасности полетов гражданской авиации, и мы, как индустрия, считаем, что это крайне важный документ. С другой стороны, мы никогда не говорим государству, что оно должно делать по вопросам безопасности полетов. Это их компетенция», — заключил Грунтинс.