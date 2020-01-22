Военный аэродром «Балхаш» открыли после капремонта

Нур-Султан. 22 января. КазТАГ — Военный аэродром «Балхаш» открыли после капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«Военный аэродром «Балхаш» теперь сможет принимать любые типы истребителей, бомбардировщиков, летательных аппаратов военно-транспортной авиации, а также самолеты тяжелого класса типа Boeing и Airbus. Впервые за 52 года со дня введения в эксплуатацию на аэродроме проведен капитальный ремонт, который длился два года», — говорится в распространенном в среду сообщении.

В ведомстве напомнили, что аэродром был построен в 1967 году для приема малогабаритных воздушных судов, после этого капитальный ремонт не проводился.

«В ходе капитального масштабного ремонта взлетно-посадочной полосы и объектов инфраструктуры аэродрома были установлены бетонные покрытия на посадочной полосе, рулежных дорожках, центральной заправке, на местах стоянок и площадок летательных аппаратов и т.д. Построен новый склад горюче-смазочных материалов, установлено светосигнальное оборудование высокой интенсивности, индивидуальные заправки топливом», — проинформировали в минобороны.

Также сообщается, что после капремонта и реконструкции восстановлено несение боевого дежурства на аэродроме и значительно повышена безопасность проведения полётов.

«На Силы воздушной обороны возложена боевая задача – в любой момент быть готовыми и способными защитить воздушные рубежи страны. Одним из основных факторов готовности является деятельность военнослужащих по качественному освоению современной боевой авиационной техники и повышению летного мастерства», — отметил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев на открытии аэродрома.

Отмечается, что вновь открывшийся аэродром «Балхаш» имеет важное оперативно-стратегическое значение для обеспечения воздушной мобильности, переброски сил и средств ВС РК.

«Благодаря своему расположению может использоваться в качестве запасного или резервного аэродрома для гражданских воздушных судов. Кроме этого, здесь планируется возобновить летную практику курсантов Военного института Сил воздушной обороны Актобе. На период проведения капитального ремонта летный и инженерно-технический составы были перебазированы на аэродром «Жетыген» Алматинской области. В настоящее время перебазированный личный состав вернулся в пункт постоянной дислокации на аэродром «Балхаш», — резюмируется в сообщении.