Размещение летних площадок на крышах жилых домов запретят в Алматы

Алматы. 22 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Летние площадки на остановках, в подземных переходах и на крышах жилых домов запретят в Алматы, сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Еркебулан Оразалин.

«Не допускается размещение сезонных площадок на остановочных пунктах городского наземного пассажирского транспорта; в зоне подземных и надземных пешеходных переходов; в 25-метровой зоне от технических сооружений метрополитена, в арках зданий, на цветниках, площадках (детских, спортивных, городских транспортных стоянок); на крышах жилых домов и из встроено-пристроенных помещений», — сказал Оразалин на брифинге в среду.

При этом он отметил, что, согласно разрабатываемым новым правилам организации торговли, а также размещения сезонных (летних) площадок на территории Алматы, сезонные площадки могут быть размещены только при стационарных объектах питания. Площадь сезонной площадки не может превышать площадь стационарного предприятия общественного питания, при котором она размещается.

По словам руководителя управления, сезонные площадки, размещенные на территориях земель госфонда, предлагается устанавливать только из легких конструкций и временных сооружений.

«По летним площадкам на частных территориях требования будут выдвигаться уже только к новым открывающимся объектам, ранее установленные капитальные сооружения останутся без изменений», — пояснил Оразалин.